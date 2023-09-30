السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية بالشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم حبس ٤ متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات الناريه بمدينة الشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

 

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تفاصيل ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية 

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (خفير - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم، وبالفحص، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبيّن أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأقرَّا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر المقود"، وأنهما ارتكابا عدد (6) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرَّا بتصرفهما بالبيع لدى عملائهما "سيئ النية" (3 عاطلين)  "تم ضبطهم" وبحوزتهم الدراجات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.

شرطة الشروق وزارة الداخلية الدراجات النارية المجني عليهم محافظة القليوبية نيابة الشروق وبدر

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