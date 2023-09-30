بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان محمد فريد عن عمر ناهز 83 عامًا

توفي، منذ قليل، الفنان محمد فريد عن عمر يناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الفنان محمد فريد تعرض الأيام الماضية لوعكة صحية شديدة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات ومكث لأكثر من 3 أيام داخل العناية المركزة.

يذكر أن الفنان محمد فريد درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، وظهرت موهبته منذ دراسته الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، "الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.



