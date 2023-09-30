السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رانيا المشاط: مشاركة القطاع الخاص أحد أهم الركائز في الفترة الحالية

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها علاقات وثيقة مع المؤسسات العالمية، ويوجد تنسيق على مستوى متقدم وفقا لدراسات متقدمة.

وأضافت خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تطوير سكك حديد مصر يتم بالشراكة مع الشريك الكوري والبنك الدولي والبنك الإفريقي.

وتابعت: "مصر لها خصوصة في التنسيق مع شركاء التنمية، فهناك مشروعات كبيرة يعاوننا فيها أكثر من شريك مع بعض وده مش بالعادة بيحصل مع كل الدول، لكن المشروعات المصرية تتيح التنسيق بين الشركاء، وهناك متابعة لتنفيذ المشروعات وده بيحصل بوتيرة سريعة".

الشريك الكوري منح مصر تمويلات ميسرة على 40 سنة في مجال النقل

وأشارت إلى أن الشريك الكوري استطاع من خلال وزارة النقل مع صندوق مصر السيادي ومنطقة قناة السويس، منح مصر تمويل ميسر على 40 سنة.

ولفتت إلى أن هناك أكثر من شريك مع مصر في تنمية قطاع الطاقة والنقل المستدام، منوهة أن تحفيز مشاركة القطاع الخاص أحد أهم الركائز في الفترة الحالية.

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بين الرؤية والإنجاز الرئيس عبدالفتاح السيسي

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