رانيا المشاط: علاقتنا مع مؤسسات التمويل الدولية وثيقة جدا

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن محاور الاستراتيجيات الوطنية المصرية بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية.

وقالت خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك جلسات تشاورية وتشاريكة مع الدولة ممثلة في الجهات الحكومية المختلفة وكذلك مع المجتمع المدني لصياغة الاستراتيجيات القطرية التي تحدد علاقة الدولة المصرية مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين.

وأضافت أن هذه الاستراتيجيات يتم صياغتها من مجلس الوزراء ومجلس النواب ويجرى التوافق عليها وإصدارها من المؤسسات الدولية المختلفة، لأنها تحدد علاقة الدولة مع المؤسسات في الأوقات القادمة ويأخذ في الاعتبار كل المبادرات الرئاسية.

وأكدت أن علاقة الدولة مع هذه المؤسسات وثيقة جدًا، ويتم إقرارها على تقارير تحليلية وتشخيصية للاقتصاد المصري بدراسات مختلفة كمدخل مستقبل في تغيير بعض السياسات والوقوف على كثير من الإصلاحات في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها مادة هامة جدًا فيها كثير من التوصيات.