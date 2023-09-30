السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رانيا المشاط: مصر خلقت جسورًا مهمة مع العالم الخارجي منذ 2014

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر خلقت جسورًا مهمة مع العالم الخارجي، ومنذ 2014 حدث تحول في علاقة مصر مع مؤسسات التمويل الدولية وشركائنا الثنائيين من مختلف البلاد.

وأضافت خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة عملت على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، والدفع بجهود التعاون الدولي والمجتمع المدني لدعم الأجندة الوطنية والتنمية المستدامة.

أهداف التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وأشارت إلى أنه في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كان له 3 أهداف، الأول تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من التمويل الإنمائي، وثانيا ضمان اتساق المشروعات التنموية مع أولويات الوطنية، وثالثا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

ولفتت إلى أن الوزارة لعبت دور حلقة وصل بين المستفيدين داخل الدولة من وزارات وقطاع خاص ومجتمع مدني، وبين الشركاء في الخارج.

وأوضحت أن محاور التعاون، شملت التوافق على استراتيجيات وطنية، مطابقة التمويلات الإنمائية، ومشاركة القطاع الخاص، نجد منها نماذج مهمة جدًا، بالإضافة إلى انفتاح على دول كثير لتستغل التمويلات الميسرة، ومنح تمويلية، ومبادلة للديون، ولجان مشتركة. 

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز العالم الخارجي التعاون الدولي

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