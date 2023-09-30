السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حسام عوض الله: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في قطاع الطاقة في عهد "السيسي"

النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الطاقة شهدت انطلاقة غير مسبوقة سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة الجديدة والمتجددة وحتى الاتجاه نحو الطاقة النووية لاستخراج الكهرباء والاعتماد على الطاقة صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر.
وأشاد حسام عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بمناقشات قطاع الطاقة خلال مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، مشيرا إلى أن نسبة الطاقة المتجددة وصلت إلى نسبة 11% ومن المستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة أن تصل إلى 45% في 2030  كما اتجهت مصر إلى انتاج الهيدروجين الأخضر وتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. 

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الاكتشافات البترولية تضاعفت بنسبة كبيرة

وأشار إلى أن الاكتشافات البترولية تضاعفت بنسبة كبيرة في ظل تزايد اتفاقيات ومشروعات البحث والتنقيب مع شركات عالمية ومحلية، وكان من أبرز الاكتشافات في قطاع الغاز الطبيعي حقلي ظهر ونور، حيث حقق حقل ظهر الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز بل والاتجاه إلى التصدير مع مشروعات إسالة الغاز التي ساعدت على تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، وتحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز، مما وفر لمصر نقدًا أجنبيًا وعملة صعبة، بالإضافة إلى زيادة جودة الطاقة.

وضمنت الاستراتيجية استهداف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وأكد رئيس طاقة النواب أن الاستراتيجية تضمنت ذلك من خلال إنشاء مصافي جديدة للبترول أو تطوير المصافي الحالية للوصول إلى طاقة إنتاجية أعلى حتى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

وأوضح عوض الله أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تضمنت الكثير من الأهداف، منها تعظيم الاستفادة من الخامات المصرية مثل الرمال السوداء وإنتاج النظائر المشعة وتطوير وتحديث المنشآت النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية، ومنشآت الطاقة بشكل عام، وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ومفاعل مصر البحثي النووي الأول، ومفاعل مصر البحثي الثاني، ووحدة إنتاج النظائر المشعة، بالإضافة إلى محطة معالجة النفايات المشعة السائلة.

مؤتمر حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي مجال الطاقة الطاقة النووية الكهرباء الهيدروجين الاخضر مصر

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