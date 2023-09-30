السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحفيو أسيوط يوثقون توكيلات تأييدًا للرئيس السيسى

صحفيو أسيوط
صحفيو أسيوط

وثق عدد من صحفيي أسيوط، اليوم السبت، توكيلات بالشهر العقاري تأييدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.


صحفيو أسيوط: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وتحقيق لنهضة مصر


أكد صحفيو أسيوط، أن مشاركتهم في تحرير توكيلات للرئيس السيسي، أتت انطلاقا من واجبهم تجاه الوطن، ورغبة منهم في دعم الرئيس لاستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة؛ مشيرين إلى أن محافظة أسيوط شهدت إقامة مشروعات قومية عملاقة وتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، والتي تسهم في الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجا؛ فضلًا عن التوسع فى بناء المدارس بكل أشكالها، وذلك للقضاء على التكدس الطلابى بالمدارس، بالإضافة إلى تبطين الترع والمجاري المائية للحفاظ على المياه.


ضم وفد الصحفيين، الكاتب الصحفي الأستاذ عبدالله تمام، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع اليوم الإخباري، والكاتب الصحفي وائل سمير، مدير مكتب جريدة الأهرام بأسيوط، والكاتب الصحفي يونس درويش، مدير مكتب جريدة الشروق بأسيوط، والكاتب الصحفي مرتضى العربي جريدة اليوم، والكاتب الصحفي هيثم البدري، مدير مكتب جريدة اليوم السابع، والكاتبة الصحفية نجوى يوسف، جريدة اليوم، والكاتب الصحفي محسن بدر، رئيس تحرير جريدة حديث مصر، والكاتب الصحفي محمد جابر، جريدة اليوم، والكاتب الصحفي محمد مصطفى، جريدة الأهرام، والكاتب الصحفي محسون غيط، جريدة اليوم، والكاتب الصحفي محمد أبوشادي، مدير مكتب جريدة الدستور، والكاتب الصحفي أحمد سعد، جريدة الأخبار، والصحفي محمود العجمي.


وقال وائل سمير، مدير مكتب الأهرام بأسيوط، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يأتي من منطلق حرصنا الوطني على استكمال مسيرة التنمية والتطوير، التي نلمسها على أرض الواقع، سواء بمبادرات رئاسية أو شبكة طرق أو مستشفيات وخدمات صحية أو مدارس وخلافه من المشروعات الهامة والعملاقة الكبرى.

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