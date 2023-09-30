موسكو: الجيش الأوكراني تكبد خسائر فادحة في محوري دونيتسك وخيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تكبيد القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي، خسائر فادحة بلغت 700 جندي بين قتيل وجريح، وتدمير مستودعات للأسحلة وإسقاط 25 مسيرة أوكرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته شبكة روسيا اليوم، أنه على محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 7 هجمات شنتها قوات كييف، وكبدتها خسائر بلغت 430 عسكريا على الأقل بين قتيل وجريح.

وأضافت: "وعلى محوري خيرسون ودونيتسك دمرت القوات المسلحة الروسية 3 مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني"، مشيرة إلى أنه في اتجاه جنوب دونيتسك تم القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا.

وتابعت الوزارة: على محور خيرسون تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح والمعدات حيث تم القضاء على 40 جنديا".

ونوهت في ختام البيان إلى أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت خلال أمس الجمعة 9 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية من نوع "أوراجان" و"هيمارس" أمريكية الصنع، إلى جانب إسقاط 25 طائرة مسيرة.

إجلاء السكان من منطقة فينيتسيا

هذا، وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أمرت السلطات في منطقة فينيتسيا بغرب أوكرانيا بإجلاء السكان. وقالت: "إن هجوما شنته روسيا ألحق أضرارا بأحد مواقع البنية التحتية".

من جهته، قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إن الجيش الروسي نفذ 56 غارة جوية و40 هجوما من أنظمة إطلاق الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية، مشيرا إلى تعرض المباني السكنية الخاصة وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية للتدمير والأضرار.

وجاء في تقارير سابقة أن طائرات مسيرة كانت تنشط بالمنطقة، مفيدة بأن الروس أطلقوا ليلا ما مجموعه 40 طائرة مسيرة هجومية على مناطق في أوكرانيا،مشيرة إلى أن الدفاعات الأوكرانية تمكنت من إسقاط 30 طائرة من المجموع الكلي، داخل مناطق أوديسا وميكولايف وفينيتسيا.

وأشارت التقارير إلى اندلاع حريق واسع النطاق نتيجة سقوط حطام الطائرات على أحد مرافق البنية التحتية لمجتمع بمنطقة فينيتسيا، ولم ترد معلومات عن الضحايا.