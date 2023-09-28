الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الدفاع الروسية" تعلن اعتراض مُسيرة أوكرانية فى مقاطعة بريانسك

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية

كشفت  وزارة الدفاع الروسية، عن أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت، صباح اليوم الخميس، طائرة بدون طيار فوق مقاطعة بريانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان إنه تم في صباح اليوم الخميس إحباط محاولة قام بها نظام  أوكرانيا لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، واعترضت القوات المناوبة للدفاعات الجوية الروسية مُسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

وفي سياق آخر كتب حاكم المقاطعة، ألكسندر بوغوماز، في صفحته على "تليجرام": "حاول الإرهابيون الأوكرانيون شن هجوم باستخدام طائرة بدون طيار. تم إسقاط المسيرة من قبل قوات الحرب الإلكترونية عند اقترابها من مدينة بريانسك. لم تقع هناك إصابات أو أضرار".

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 لافروف: تفكير الدبلوماسيين الغربيين بإمكانية هزيمة روسيا لا يجلب لهم أي احترام

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن تفكير الدبلوماسيين الغربيين بإمكانية هزيمة روسيا، لا يجلب بتاتًا لهم أي احترام. 

ووفقًا للوزير، يواصل نظام كييف التصرف وكأنه هو الذي يحدد الموسيقى (الذي يسيطر على سير الأمور)، والغرب بأكمله يردد كالجوقة في انسجام تام - لا كلمة واحدة عن أوكرانيا دون أوكرانيا، وفقط فلاديمير زيلينسكي من يحدد شروط بدء المفاوضات.

وأضاف لافروف: بشكل عام، باتت الدائرة مغلقة، وهذا موقف يؤدي إلى طريق مسدود تمامًا، وهو إما أنه لا يعكس وجود الفكر السليم في رءوس الذين يقودون هذه الحرب ضد روسيا، أو أنه يعكس ثقتهم التي لا يمكن العدول عنها في أنهم سينتصرون على روسيا. وهذا الأمر وذاك لا يزيد الغرب أو الدبلوماسيين والمفكرين الغربيين، أي شرف أو احترام.

تضرر عدد من المباني في كورسك الروسية

والإثنين الماضي أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، عن تضرر عدد من المباني في المنطقة الوسطى من المقاطعة، بسبب هجوم طائرات مُسيرة أوكرانية.

ولفت الحاكم رومان ستاروفويت، إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة، وأن سقف مبنى إداري تضرر أيضًا. مؤكدًا أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.

على جانب آخر، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغماز، عن أنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين من دون طيار ليلًا، فوق منطقة سوراجسكي في منطقة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار.

وزارة الدفاع الروسية الدفاعات الجوية الروسية مقاطعة بريانسك أوكرانيا مسيرة أوكرانية

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