عضو بالشيوخ: توصيات أعضاء التنسيقية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني متميزة

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك فارق كبير فى الموضوعات والقضايا والتوصيات التى تقدم بها أعضاء التنسيقية لأنها كانت متميزة وجيدة، وكانت واقعية وخارج الصندوق، ومنها طرح موضوع التعاونيات وتم التوافق عليه لأن التنسيقية بها تنوع كبير فى الأفكار والخبرات المتميزة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مشاركة أعضاء التنسيقية فى جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

جلسات الدين العام كانت متميزة

وأكد نجاتي، أن جلسات الدين العام كانت متميزة والعمل بها كان بطريقة مختلفة، وتم تقسيمها إلى الدين الخارجى والدين المحلى، وكيفية التعامل معها ونظرية مبادلة الدين المحلي بين مؤسسات الدولة.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.

نائب محافظ بني سويف

ويشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.