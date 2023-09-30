السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن إنجاز مشروع الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل

مشروع الربط الكهربائي
مشروع الربط الكهربائي

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم السبت، عن إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل، مؤكدا أن عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح.

وأضاف فاضل في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح".

وتابع: "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".

وأكد، أن الربط الخليجي السعودي ماضٍ بشكل صحيح، ولا يوجد أي مشكلة.

وأشار فاضل إلى أن "الوزارة أعطت وعوداً سنة 2023 في أن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميجاوات، وهذا ما تم تحقيقه خلال الصيف.

كما أشار وزير الكهرباء العراقي إلى أن وزارته في طور إعداد خطة لصيف 2024، مؤكدا أن الوزارة ستعطي رقماً حقيقياً ودقيقاً.

وكانت المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين بغداد وعمان تتضمن تزويد العراق بالطاقة الكهربائية من قبل الأردن بقدرة 400 كيلو فولت، وتنفيذ خط نقل عالي الجهد يربط المنطقة الشرقية في الأردن (الريشة) مع المنطقة الغربية من العراق (القائم)، ويبلغ طول الخط 300 كيلومتر تقريبًا، وبتكلفة تقديرية 140 مليون دولار.

واتفقت بغداد مع عمان على إنجاز العمل بصفة سريعة لإنجاز الربط الكهربائي بين البلدين، بحلول فصل الصيف المقبل في عام 2023، وفق ما أوردت منصة الطاقة المتخصصة.

وأشار وزير الكهرباء العراقي حينها، إلى أن المرحلة الثانية من الربط ستكون من خلال زيادة القدرات بين مصر والأردن، ومن ثم يصبح ربطًا ثلاثيًا.

وتأتي مشروعات الربط في ظل مساعي العراق لتأمين احتياجاته من الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، وإيجاد مصادر بديلة بعد تراجع الإمدادات من الغاز والكهرباء الإيرانية.

​العراق​ الأردن مشروع الربط الكهربائي أنجاز المشروع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "إحنا كدولة ومواطنين ورجال أعمال نقدر ننهى الأزمة الحالية"

الجزيرى ومنسى يقودان هجوم الزمالك أمام أرتا سولار بالكونفيدرالية

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

انهيار والدته.. تشييع جثمان نجل سامى العدل من مسجد الفاروق بالمعادى

تبدأ الدراسة غدًا.. مدير مدرسة حكومية يبتكر طريقة للقضاء على صراع "التختة الأولى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة