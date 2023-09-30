العراق يعلن إنجاز مشروع الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم السبت، عن إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل، مؤكدا أن عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح.

وأضاف فاضل في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح".

وتابع: "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".

وأكد، أن الربط الخليجي السعودي ماضٍ بشكل صحيح، ولا يوجد أي مشكلة.

وأشار فاضل إلى أن "الوزارة أعطت وعوداً سنة 2023 في أن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميجاوات، وهذا ما تم تحقيقه خلال الصيف.

كما أشار وزير الكهرباء العراقي إلى أن وزارته في طور إعداد خطة لصيف 2024، مؤكدا أن الوزارة ستعطي رقماً حقيقياً ودقيقاً.

وكانت المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين بغداد وعمان تتضمن تزويد العراق بالطاقة الكهربائية من قبل الأردن بقدرة 400 كيلو فولت، وتنفيذ خط نقل عالي الجهد يربط المنطقة الشرقية في الأردن (الريشة) مع المنطقة الغربية من العراق (القائم)، ويبلغ طول الخط 300 كيلومتر تقريبًا، وبتكلفة تقديرية 140 مليون دولار.

واتفقت بغداد مع عمان على إنجاز العمل بصفة سريعة لإنجاز الربط الكهربائي بين البلدين، بحلول فصل الصيف المقبل في عام 2023، وفق ما أوردت منصة الطاقة المتخصصة.

وأشار وزير الكهرباء العراقي حينها، إلى أن المرحلة الثانية من الربط ستكون من خلال زيادة القدرات بين مصر والأردن، ومن ثم يصبح ربطًا ثلاثيًا.

وتأتي مشروعات الربط في ظل مساعي العراق لتأمين احتياجاته من الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، وإيجاد مصادر بديلة بعد تراجع الإمدادات من الغاز والكهرباء الإيرانية.