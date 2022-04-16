الأردن: الربط الكهربائى بين الأردن والعراق ومصر نموذج يحتذى به

أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردني المهندس أمجد الرواشدة، أن مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين الأردن والعراق وبين الأردن ومصر يسير وفق خطة وبرنامج زمني محدد، واصفا شبكة الربط الكهربائي بين الأردن والعراق ومصر بأنها أنموذج يحتذى به للربط الكهربائي الناجح بين الدول العربية، منوها بأهمية الربط الكهربائي العربي لتعزيز استقرار الأنظمة الكهربائية في الدول المرتبطة، ورفد اقتصاد هذه الدول بقيمة مضافة وإيصال خدمة التيار الكهربائي للمناطق غير المخدومة.

وقال الرواشدة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إن تبادل الطاقة من خلال الربط الكهربائي العربي والإقليمي، جاء نتيجة لما حققه الأردن من نقلة نوعية في مجال التوليد واستقرار الشبكة الكهربائية، منوها بتوافق مساعي الأردن مع توجهات الاتحاد العربي للكهرباء لإنشاء سوق لقطاع الكهرباء العربي، وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون العالمي لتنمية الربط الكهربائي لتسريع الربط العابر للحدود ونشر الطاقة المستدامة وإنشاء شبكة ربط كهربائي عالمية بحلول عام 2050.

وفيما يتعلق بالربط الكهربائي الأردني السعودي، أشار الرواشدة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ممثلة بوزارة الكهرباء السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بهدف تفويض الشركات المعنية في كلا البلدين لإعداد اتفاقيات الربط، واختيار النموذج الأفضل لتمويل المشروع.

وحول تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية، قال الرواشدة" إن الأردن وقع مع لبنان وسوريا عقد تزويد الطاقة الكهربائية واتفاقية العبور اللازمتين للبدء بتزويد الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر الشبكة الكهربائية السورية".