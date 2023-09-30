السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

500 ألف غرفة فندقية فى مصر بحلول 2028

فنادق
فنادق

شهدت الطاقة الفندقية في مصر فى ظل الجمهورية الجديدة ارتفاعا ملحوظًا فى أعداد الغرف الفندقية وصلت إلى نحو 211.6 ألف غرفة فندقية بنهاية العام المالي 2023 /2022 محققة نموًا سنويًا يصل إلى 2% مع توقعات بأن تصل أعداد الغرف بحلول عام 2028 إلى نحو  500 ألف غرف فندقية وذلك تماشيا مع المستهدف من القطاع السياحى بتحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

298.9 مليون دولار الاستثمار الأجنبى المباشر من السياحة 

كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السياحة ليسجل نحو 298.9 مليون دولار، مع توقعات بأن تبلغ  الزيادة فى حجم  الإيرادات السياحية لعام 2023 بنحو يصل إلى 60%، وقد ساهمت الإجراءات التى قامت بها الدول فى الوصول إلى هذه النتيجة ومن بين هذه الإجراءات؛ تقديم سياسات نقدية وتحفيزية للقطاع الخاص السياحى، ودعم تمويل قطاع السياحة بمبادرات تمويل منخفضة الفائدة لزيادة حجم المشروعات السياحة بالإضافة إلى تقديم حوافز لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة بعد الأزمات وعلى رأسها تداعيات أزمة فيروس كورونا بالإضافة إلى تنفيذ تنفيذ إجراءات لضبط العمل السياحي فى مصر وذلك من خلال ظهور مجموعة من القوانيين والتشريعات تواكبت مع مستقبل صناعة السياحة وخاصة أن القطاع كان يعمل بقوانين ترجع إلى السبعينات، كما قامت الدولة باتخاذ الإجراءات الفورية لحماية العنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحى  خلال الأزمات.

27 مطارًا بسعة 30 مليون راكب 

كما شهدت الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة ربط المقاصد السياحية، حيث شهدت الدولة المصرية طفرة في مجال البنية التحتية من طرق ونقل ومواصلات، فتمتلك مصر حاليا ما يقرب من 27 مطارا بسعة 30 مليون راكب، كما قامت الدولة بالعمل على تطوير الطيران لكون السائحين القادمين إلى المقاصد السياحية المصرية  جوًا هم الأكثر عددًا.

كما تم تدشين شركة طيران منخفض التكلفة كجناح لشركة مصر للطيران وذلك لتنوع الخيارات أمام السائحين والوصول إلى أكبر عدد من النقاط.

الجمهورية الجديدة الطاقة الفندقية القطاع السياحي الإيرادات السياحية المشروعات السياحة

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