"التجلي الأعظم".. أحد المشاريع السياحية الضخمة على أرض السلام

يُعتبر مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين واحد من المشروعات السياحية الضخمة التي تقوم بتطويرها الدولة المصرية في الوقت الحالي، نظرًا لمكانة تلك البقعة المقدسة الفريدة من أرض مصر، والتي تقع على أرض السلام سيناء، وتحديدًا في مدينة سانت كاترين.

وفي هذا الصدد تستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن مشروع التجلي الأعظم، بالتزامن مع عملية التطوير الشاملة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية خلال الوقت الحالي لتقديم.

- يهدف مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام إلى إحياء المكانة الروحانية والدينية لمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء.

- يرتكز هذا المشروع على إعادة تخطيط المدينة بالكامل والحفاظ عليها كمحمية طبيعية.

- يتمتّع المشروع بالبُعد الجمالي والطابع البدوي التراثي لأهالي سانت كاترين.

- يقوم مشروع التجلي الأعظم على معايير التنمية المستدامة في الاعتبار عند تنفيذ أعمال التطوير به.

- تُشير كلمة أو شعار التجلي الأعظم إلى الظهور أو الخروج إلى النور وهي كلمة عربية الأصل.

- يعكس مشروع التجلي الأعظم القيمة الروحانية والطبيعية لمدينة سانت كاترين

- يعدّ المشروع علامة تجارية لمنتجات الأسر البدوية المستخلصة من طبيعة سيناء.

- يقع مشروع التجلي الاعظم في المحيط القائم بين جبلي موسى وسانت كاترين.

- يتميز موقع التجلي الأعظم بقربه من عدة أماكن مهمة وذات صيت سياحي.

- يوجد بمنظفة التجلي الأعظم، الكنيسة الأثرية، ودير سانت كاترين، وعيون موسى، ووادي الدير.

- يتلقى هذا المشروع قدرًا عاليًا من الاهتمام والمتابعة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- بلغت تكلفة المشروع التجلي ما يقرب من 4 مليارات جنيه، كقيمة إجمالية لتنفيذ أولى المخططات التطويرية بمحافظة الجنوب.

- تتم إدارة مشروع التجلي الاعظم من قبل مجموعة هيئات حكومية عُليا، وتلك المؤسسات هي: