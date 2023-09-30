الثلاثاء.. الاحتفال باليوم العالمى للترجمة بكلية اللغة والإعلام

تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور علاء عبدالهادي رئيس اتحاد كُتاب مصر والأمين العام لاتحاد الكُتاب العرب؛ تحتفل كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية باليوم العالمي للترجمة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٣ أكتوبر المقبل، بمسرح الكلية بمقرها فى مساكن شيراتون بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يتحدث فى اللقاء كل من الدكتور محمد النشار عميد كلية اللغة والإعلام، الدكتور أحمد الحسيسي رئيس شعبة الترجمة باتحاد كتاب مصر، والدكتورة سالي جاد وكيل الكلية للتدريب والبيئة وتنمية المجتمع.

كما يتحدث فى اللقاء الإعلامى حسن ثابت هويدي مؤسس الإدارة العامة للترجمة الفورية في قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري ووكيل وزارة الإعلام سابقًا، عن فرص العمل بالنسبة للمترجمين سواء في مجال الترجمة التحريرية والفورية.

القومي للترجمة يطلق مبادرة "أبناء رفاعة"

احتفالًا باليوم العالمي للترجمة والذي يوافق 30 سبتمبر من كل عام؛ يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مبادرة جديدة بعنوان "أبناء رفاعة" والتي تستهدف الاحتفال بكبار المترجمين الذين أثروا الحياة الثقافية والفكرية في مصر والعالم العربي، وذلك للتعريف بهم وبإنجازاتهم الثقافية، وتخليدًا لما قدموه للمكتبة العربية، ويخصص المركز أولى حلقات هذه المبادرة للاحتفاء بالمترجم والمثقف البارز شوقي جلال.

وفي هذا الإطار يطرح المركز القومي للترجمة مسابقة لترجمة مقدمة كتابه "الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي"، وعن كيفية التقديم وشروط التقديم؛ يقوم المتسابق بتنزيل مقدمة العمل من على الصفحة الرسمية للمركز القومي للترجمة، ويشترط أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

على أن يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني [email protected] بالصيغتين ملف word، pdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

اليوم العالمي للترجمة

يشار إلى أن اليوم العالمي للترجمة مناسبة يُحتفل بها كل عام في يوم 30 سبتمبر في عيد القديس جيروم، مترجم الكتاب المقدس الذي يعتبر قديس المترجمين، يرعى هذه المناسبة الاتحاد الدولي للمترجمين الذي أُسس في عام 1953.