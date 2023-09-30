النائبة إيمان الألفي لـ "صالون التنسيقية": إنشاء هيئات استثمارية خاصة بأموال القصر سيعود بالنفع الأكبر على الطفل

قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية ناقشت موضوع الوصاية قبل بدء الحوار الوطني، مضيفة: «تقدمنا بتعديل تشريعي قبل مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض في رمضان الماضي».

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشاركة أعضاء التنسيقية في الحوار الوطني، والتي تناولت مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات المحور المجتمعي.

جلسات استماع للمواطنين

وأوضحت أن التنسيقية عقدت جلسات استماع للمواطنين وبدأنا في التعديلات بما يتواكب مع العصر الحالي وأهم ماجاء فيه أن تكون الوصاية للام، مضيفة أن القانون المعمول به للولاية على الطفل هو قانون منذ عام ١٩٥٢، رغم أن التغيرات الفكرية اختلفت كليا وجزئيا عن السابق.

وأشارت عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى أن الأم تمكنت اقتصاديا وتستطيع أن تدير أموال أولادها، مضيفة أن التشريع القديم كان يحصر دور الأم، كما كان به هدر لأموال القاصر فمع التقادم هذه الأموال تفقد القيمة لان النظام القديم كان يحصرها في استثمارات ضيقة، في حين أن الأم قادرة في الوقت الحالي على استثمار أموال أولادها، على أن تقدم للمحكمة ما يفيد جميع الاستثمارات التي ستتم عن طريق الأم وإنشاء هيئات استثمارية خاصة بأموال القصر سيعود بالنفع الأكبر على الطفل فهذه الهيئات ستكون متخصصة.

ولاية المال يتمحور حول الطفل

وبينت أن قانون ولاية المال يتمحور حول الطفل، فالقيمة المالية تقدر أن تحقق له مكتسبات في الحياة كما أنه سيتم تغليظ العقوبات وأن تتم الاستثمارات الآمنة عن طريق الحكومة.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.

وشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.