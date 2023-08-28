نسرين البغدادى تكشف تفاصيل تعديل قانون الوصاية على القُصر بالحوار الوطنى

قالت نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن مسألة الوصاية على المال شهدت نقاشات موسعة وعميقة وكانت من أكثر اللجان التي بها توافق على العديد من النقاط التي خرجت، إما في صورة تشريع أو تغيير للقانون الذي مضى عليه 70 عامًا.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نص المادة "1"، الوصاية تكون للأب ثم الجد الصحيح وبعد تعديل القانون تكون الوصاية على أموال القصر للأب ثم الأم، لأن الأم هى الأدرى باحتياجات أبنائها وكنا نؤكد على مصالح الطفل لأنه الحلقة الأضعف والأهم في هذه المسألة.

المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر

وتابعت أنه تمت المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر، لأن إجراءات التقاضي في هذا المجال المرأة تعاني منها معاناة طويلة.