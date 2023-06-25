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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر الأسرة بالحوار الوطني: توافق على ضرورة تعديل قانون الوصاية

الدكتورة نسرين البغدادي
الدكتورة نسرين البغدادي

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة كل ما يستدعي تغييرا من مخرجات الحوار الوطني إلى البرلمان بمجرد التوافق عليه، ومنها قانون الوصاية على المال وحرية تداول المعلومات، أعطت دفعة للمشاركين في الحوار الوطني. 

وأضافت خلال استضافتها مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن نسب الطلاق في مصر غير مقلقة، ووزير العدل أوضح أن المعدلات كانت تتم بطرق غير صحيحة. 

الجميع توافق على ضرورة تغيير قانون الوصاية

وأوضحت أن الجميع توافق على ضرورة تغيير قانون الوصاية على المال، بخاصة أن رجال الدين أوضحوا أنها من مسائل المعاملات التي يجوز تغييرها حسب ما فيه صالح المجتمع.

وتابعت، أن قانون وصاية الأم على المال الجديد في طريقه للخروج، ولن تكون الوصاية مطلقة بل سيكون هناك ضوابط وقيود لحماية أموال الأطفال، ودائما لجنة الأسرة تشهد توافقا كبيرا لأنها تمس حياة المصريين اليومية.

نسرين البغدادي نسب الطلاق غير مقلقة قانون الوصاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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