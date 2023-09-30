انهيار جزئي لعقار وإصابة مواطن في كرداسة

أصيب شخص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم السبت، في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بشكل جزئي بمنطقة كفر حكيم فى كرداسة، وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحادث.

بلاغ بانهيار في عقار بمنطقة كفر حكيم

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع انهيار داخل عقار بمنطقة كفر حكيم بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إنقاذ وإسعاف وبالفحص تبين انهيار شقة بالطابق الثاني، وإصابة شخص جراء الانهيار.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.