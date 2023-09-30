حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالنزهة

قررت نيابة النزهة اليوم السبت، حبس المتهمين بالنقد الأجنبي بمنطقة النزهة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.



تفاصيل ضبط المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول؛ لتورطهم في الإتجار بـ النقد الأجنبي.

وتبيَّن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية"، مبالغ مالية عملات أجنبية "مزورة" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.

و بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.