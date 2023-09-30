السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية: توزيع الكتب المدرسية على جميع الطلاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم السبت، جولة تفقدية لزيارة عدد من مدارس التعليم العام مع أول أيام العام الدراسي الجديد، تفقد خلالها مدارس (الجيل الجديد الرسمية لغات والسلام الرسمية لغات والشهيد محمد الاتربي الإعدادية بنين والجلاء الابتدائية وعاطف بركات الابتدائية والشهيد مصطفى الخياط الرسمية لغات والاعلام الرسمية المتميزة لغات)، وذلك مع انطلاق أولى أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

استكمال الدراسة 

وأعلن الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه من المقرر أن تستكمل الدراسة غدًا الأحد، بمختلف المراحل الصفوف الأولى حسب الجدول المعتمد، حيث أن مدارس المحافظة تستقبل الطلاب وعددها ١٠٤٢ مدرسة بكل مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة أكثر من  ٣٧٦ ألف طالب وطالبة خلال الأيام الأولى من الدراسة.

وشدد الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية بالقيام بجولات مماثلة لمراجعة كل الاستعدادات والالتزام بكل القرارات واللوائح المنظمة مع تشكيل غرف عمليات؛ للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية والعمل على تذليل كل المعوقات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولًا بأول. 

كما تم خلال الجولة الاطمئنان على نظافة المدارس وتنفيذ الإجراءات والقرارات المنظمة، مؤكدًا ضرورة تحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية.

وأكد الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، على مديري الإدارات بإصدار تعليمات لجميع المدارس توزيع الكتب المدرسية على الطلاب.

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