رئيس جامعة قناة السويس يستعرض خطة متكاملة للأنشطة الطلابية

بعث الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، رسالة شكر وعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لرعايته وتشريفه ليوم تفوق الجامعات المصرية، والذي استضافته جامعة قناة السويس الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن زيارة الرئيس لجامعتنا للمرة الثانية يُعد مصدر فخر واعتزاز لجميع منتسبيها.

وثمَّن جهود تطوير منظومة التعليم والجامعات، مؤكدًا أن تكريم أوائل خريجي الجامعات المصرية لأول مرة في تاريخ الجامعات يُعد دليلًا قاطعًا على الاهتمام غير المسبوق الذي يحظى به الشباب بصفة عامة، وشباب الجامعات بصفة خاصة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وقيادتها الرشيدة.

جلسة افتتاحية

جاء ذلك أثناء الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة قناة السويس، والتي عقدت اليوم السبت، بمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وواصل الدكتور ناصر مندور، الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لإشادته بالجامعة وحسن تنظيم اللقاء، مؤكدًا أن تلك الإشادة التي جاءت بالمجلس الأعلى للجامعات بجلسته الماضية تعد مسؤولية كبيرة على الجامعة، وداعم كبير لمواصلة النجاح والريادة، داعيًا الله أن يمن على جامعتنا بمزيد من التقدم والازدهار.

واستهل الدكتور ناصر مندور المجلس - بتقديم العزاء لكلية الزراعة التي فقدت أحد علمائها الأجلاء الدكتور معتز الجيار داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، كما حرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة للدكتورة نهى مصباح لتوليها منصب عميد معهد التقنية الحيوية، متمنيًا لها التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليها.

وفي بداية الجلسة رقم 444 قدم "مندور" الشكر للواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لتعاونهما التام مع الجامعة للتنسيق لزيارة الرئيس السيسي، واصلًا الشكر لعمداء الكليات على مساندتهم وتعاونهم لإنجاح الزيارة، مؤكدًا أن بداية عام جامعي جديد بزيارة الرئيس ولقائه بالطلاب تعطي دفعة قوية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في آنٍ واحد.

أبرز الأنشطة

ونقلًا عن المجلس الأعلى للجامعات - أحاط الدكتور ناصر مندور، المجلس علمًا بتقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر سبتمبر، وفي مقدمتها، مشاركة الوزير في جلسة حوارية بعنوان "بناء الإنسان" ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر بتشريف رئيس الجمهورية، بجامعة قناة السويس.

وطالب رئيس الجامعة، النواب بتقديم تقرير مفصل عن استعدادات القطاعات المختلفة وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لبدء العام الجامعي الجديد 2023/2024.

كما كشف "مندور" عن عدد الطلاب الجدد بكليات الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة أعدت برنامج استقبال مميز لطلابها الجدد والقدامى، مشيرًا إلى جاهزية الكليات والمعاهد والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب، مُعلنًا عن جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، مع التأكيد على اتباع كل معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وشدد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، مُعلنًا عن إعلان كافة الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد بفترة كافية ؛ لضمان انتظام الدراسة بكل الكليات.

وأكد جاهزية المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتزامن من اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد.