السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تستعد لمكافحة العفن الهبابي وسوسة النخيل بدعم صغار المزارعين

حملة المكافحة
حملة المكافحة

أكد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن استراتيجية الإدارة في الفترة الأخيرة تعتمد على التنبؤ بظهور الآفات وأخذ خطوات استباقية للاستعداد لها طبقاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، حيث تقوم لجان الإدارة المركزية للمكافحة بتوفير المستلزمات لذلك من صابون بوتاسي للعفن الهبابي ومبيدات سوسة النخيل.

مكافحة سوسة النخيل

وأكد أن الوزارة لأول مرة قامت بتوفير اللقاحات اللازمة لمكافحة سوسة النخيل لتوفير الهدر في المبيدات وسهولة العلاج.

وتأتي هذه الإجراءات بعد جمع محصول المانجو ومحصول البلح  حيث تشكلت اللجان للمرور علي محافظة الاسماعلية والشرقية والغربية والجيزة بالواحات والبدرشين وسيوة بمطروح وبعض المحافظات الاخرى حيث استهدفت المرور علي الزراعات وعمل حلقات نقاشية مع المزارعين وشرح كيفية العلاج.

حملة مكافحة القوارض

وأضاف "رزق" ان ذلك يأتى تزامنا مع ما يقوم فيه رجال الادارة العامة للقوارض بعمل حملة مكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية فى جميع محافظات مصر ومن ناحية اخري يتابع رجال مكافحة الافات باقي الافات علي المحاصيل الصيفية حتي الحصاد وايضا الزراعات النيلية خصوصا آفة دودة الحشد الخريفية.

وقال رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات ان الهدف الاساسي من هذه اللجان دعم صغار المزارعين فنيا وماديا وان يكون الاجتماع بهم في الحقول على أرض الواقع.

 

الزراعة تستعد لمكافحة العفن الهبابي وسوسة النخيل والقواض بدعم صغار

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