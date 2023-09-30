السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وفد الفيفا يشيد بإستعدادات المدن المستضيفة لكأس العالم 2026

الفيفا
الفيفا

أختتم وفد الإتحاد الدولي لكرة القدم  لجولة الأولي من زياراته للمدن التي تستضيف بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام لأول مرة في ثلاث دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

 وزار وفد الفيفا 8 مدن خلال الفترة من 20 و29 سبتمبر الجاري حيث جرت إجتماعات مع اللجان المحلية في كل من ميامي وهيوستن وأتلانتا وكانساس سيتي وبوسطن ونيويورك/نيو جيرسي وفيلادلفيا وتورونتو، علمًا أن فريق الخبراء يتألف من قادة الأقسام المعنية بالعمليات التشغيلية الرئيسية، من النقل والعمليات الخاصة بالملاعب إلى المسائل المتعلقة بالضيافة وإدارة أرضية ميدان اللعب.

وبجانب الاجتماعات المتعلقة بأيام المباريات داخل الملاعب وخارجها، والمباحثات مع حُكام الولايات ورؤساء البلديات المعنية وغيرهم من ممثلي الهيئات الإدارية والحكومية الأخرى، حضر أعضاء الوفد خلال هذه الجولة مباراة في دوري النخبة الأمريكي لكرة القدم بملعب أتلانتا ومواجهة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية بملعب كانساس سيتي.

وسوف يواصل وفد الفيفا زياراته أخر شهر أكتوبر حيث ستكون المحطة الأولى في دالاس ثم المدن الأمريكية المتبقية، قبل أن يتم التوجه الي المدن المضيفة المكسيكية الثلاث، على أن تكون المحطة الأخيرة في فانكوفر الكندية مطلع نوفمبر.

 هيمو شيرجي:نحن نتطلع إلى رؤيتهم يرحبون بالعالم بعد ثلاث سنوات من الآن

وقال هيمو شيرجي، مدير العمليات التشغيلية لبطولة كأس العالم 2026: "الخبرة الغنية المكتسبة في تنظيم الأحداث الرياضية والترفيهية بمختلف أنحاء أمريكا الشمالية تم استغلالها إلى أقصى حد ممكن لجعل بطولة 2026 أفضل نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، وقد أظهرت الأيام العشرة الماضية بالملموس أن الخبرة المكتسبة يصاحبها الالتزام والشغف أيضًا. ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر للمسؤولين في هذه المدن الثمانية الذين استقبلوا أعضاء فريقنا أحسن استقبال وكانوا شركاء رائعين لنا خلال هذه الجولة، ونحن نتطلع إلى رؤيتهم يرحبون بالعالم بعد ثلاث سنوات من الآن".

وأضاف:" بينما انطلقت التصفيات في أمريكا الجنوبية، فإنها اقتربت من بدايتها في كل من آسيا وأفريقيا، وهو ما يعطي الانطباع بأن الطريق البطولة قد بدأ بالفعل، ونحن جميعًا نتطلع بشوق لإعداد المخططات ووضع اللمسات النهائية عليها مع زملائنا في المدن المضيفة".

ومنذ الإعلان عن المدن الـ 16 المضيفة في يونيو 2022، استفادت كل لجنة محلية منظمة من مواهب وخبرات كبار المتخصصين في استضافة الأحداث الكبرى والفعاليات الرياضية لوضع استراتيجيتها التنظيمية وإتمام تخطيط عملياتها التشغيلية، إذ عمل معها الفيفا جنبًا إلى جنب في كل مرحلة من المراحل.

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