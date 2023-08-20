الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أول مديرة مباريات مصرية فى "فيفا" تكشف بدايتها (فيديو)

أمينة قاسم، أول مديرة
أمينة قاسم، أول مديرة مباريات مصرية فى "فيفا"

قالت أمينة قاسم، أول مديرة مباريات مصرية في "فيفا"، إنها قد نشأت في عائلة كروية، وإنها دائمًا ما كانت تحب مشاهدة مباريات الكرة بصحبة والدها، وإنها تخرجت فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعملت بوزارة التجارة والصناعة لمدة عام، لكن شغفها بالحياة ورغبتها في البعد عن الروتين، دفعها للتوجه للعمل في مجال هوايتها وهو كرة القدم.

وأضافت قاسم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد" المذاع على قناة "TeN"، اليوم الأحد، أنها عانت من الانتقادات في بداية مهنتها كمديرة للمباريات، لافتة إلى أن مدير المباريات هو المسئول عن تنظيم المباريات وكل ما يخص المدينة التي تقام بها.

- المهنة تتطلب الاهتمام بكل ما له علاقة بالاستاد 


وأكدت أول مديرة مباريات مصرية في "فيفا" أن مهنتها تتطلب الاهتمام بكل ما له علاقة بالاستاد من جاهزية الملعب لمواعيد فتح البوابات، ودخول الجماهير، وطبيعة العشب، ومواعيد وصول اللاعبين، وكل ما يحدث داخل الاستاد يوم المباراة.

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