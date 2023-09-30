السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

قناة السويس
قناة السويس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عائد قناة السويس سيصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023، لافتًا إلى أن جزءا كبيرا من العمل الذي يتم في قناة السويس كان الهدف منه استعادة الثقة، موجهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم السبت: أنه "في وقت اهتمامنا بالمشروعات كان يتم تعرض أولادنا ومنشآتنا للدمار والإرهاب"، معقبًا:"وقفنا على هذا المسرح لاستقبال أسر الشهداء ودموعنا بتنزل على أولادنا الذين ضحوا من أجل بلدنا تعيش، ولازم نخلي بالنا من اللي ضحوا عشانه".

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمواطنين:"حلمكم يا مصريين لازم يكون كبير، اوعى يكون حلمك لقمة".

عائد قناة السويس السيسي نهاية 2023 10 مليار دولار

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