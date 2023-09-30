خبير اقتصادي: الحكومة تسعى لتبسيط الإجراءات وتخفيض التكاليف للقطاع الخاص

قال الدكتور الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن الدولة المصرية تعتبر دعم وتعزيز دور القطاع الخاص من أولوياتها في إطار خططها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى سياسات وبرامج تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تشغيلية ملائمة للشركات والمستثمرين من خلال مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات القومية.

الحكومة تسعى لتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيض التكاليف

وأوضح الشافعي لـ" الدستور" أن الدولة المصرية على إتاحة الفرص كاملة أمام القطاع الخاص ودعمه في مختلف المشروعات.

وأضاف أن دعم الدولة مستمر للقطاع الخاص، حيث يستطيع المنافسة ومواجهة التحديات وأن يكون مساهما وبقوة مع الحكومة في رفع مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو وإيجاد حلول لكل المشكلات التي تعترض الاقتصاد المصري.

وأشار إلى سعي الحكومة لتعزيز قدرة الشركات المصرية على التصدير من خلال تقديم التدريب والدعم المالي والفني، وتطوير قطاعات التصدير الحرفية والزراعية والصناعية.