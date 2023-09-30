المزاح ينهي حياة عاطل بطعنات نافذة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، اليوم السبت، من كشف ملابسات مقتل عاطل بسبب المزاح في محافظة الإسكندرية.

وتبلغ لقسم شرطة أول الرمل من أحد المستشفيات باستقبال عاطل مُصاب بجرح طعنى وتوفي أثناء إسعافه.

ملابسات الواقعة

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين المجني عليه وبين عاطل، له معلومات جنائية؛ بسبب المزاح تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته، اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.