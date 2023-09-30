السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المزاح ينهي حياة عاطل بطعنات نافذة في الإسكندرية

قتل
قتل

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، اليوم السبت، من كشف ملابسات مقتل عاطل بسبب المزاح في محافظة الإسكندرية.

وتبلغ لقسم شرطة أول الرمل من أحد المستشفيات باستقبال عاطل مُصاب بجرح طعنى وتوفي أثناء إسعافه.

ملابسات الواقعة

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين المجني عليه وبين عاطل، له معلومات جنائية؛ بسبب المزاح تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته، اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

عاطل المزاح محافظة الاسكندرية أخبار الحوادث جريمة قتل

مواد متعلقة

الداخلية تُشارك فى اليوم الترفيهى لمستشفى الناس الخيرى لقلب الأطفال

قتل طليقته فى العمرانية.. المتهم يعترف: "مش قادر أتخيلها مع حد غيرى"

"الداخلية" تنظم احتفالية بيوم محو الأمية لمجندى الشرطة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: لدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليونًا

وفاة نجل سامى العدل

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

شارك فى "نسر الصعيد" و"الحساب يجمع".. أبرز المعلومات عن أحمد سامى العدل

أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن

اعترافات المتهمين باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة