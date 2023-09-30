حبس سائق "توكتوك" قتل عاملا بسبب خلافات على توصيلة بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، حبس سائق "توكتوك" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعدي على عامل والتسبب في قتله بسبب خلافات علي توصيله، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها.

بلاغ من الأهالي بمقتل شخص في منطقة المنتزه



وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالإمساك بسائق توك توك بعد اتهامه بقتل شخص بسبب خلافات بينهما علي توصيله.

نتائج التحريات

على الفور انتقلت ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تم العثور على جثة المدعو "م.ع.ح"، 43 سنة، عامل فى كافتيريا، ملقاة بالطريق، وتوصلت التحريات أنه حال قيام المجنى عليه باستيقاف المتهم "ر.ع.ح"، سائق توك توك، لتوصيله إلى إحدى الشوارع المتفرعة من شارع المهداوي بمنطقة المندرة.

سبب الخلاف

إلا أن المتهم بعد وصوله إلى شارع المهداوي رفض استكمال المشوار وطلب أجرته كاملة ومغادرة المجنى عليه "التوكتوك" فوقعت بينهما مشادة كلامية.

علي اثرها حاول المجني عليه إلزام المتهم بتوصيلها إلى المكان المتفق عليه، إلا أن الأخير قام بالتعدي عليه بالضرب حتى سقط المجني عليه متوفيا وتمكن الأهالي من الإمساك به وتسليمه للشرطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.

في سياق آخر، كانت قد قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس تاجر خردة وآخرين لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات، في واقعة قتل سائق توكتوك وسرقته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

حبس تاجر خردة قتل سائق "توكتوك" لسرقته

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من بائع متجول، مقيم بدائرة القسم، بفيد بخروج نجله للعمل على مركبة "توكتوك" وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث وبإجراء التحريات تبين قيام عامل خردة، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بإستقلال المركبة رفقة الـمُتغيب وقيامه بقتله بغرض السرقة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لسرقة مركبة التوك توك الخاصة بالمجنى عليه، كما أرشد عن مكان الجثة، والآداة المستخدمة فـى الواقعة، وأضاف أنه قام ببيع المركبة نظير مبلغ مالى لشخصين، لهما معلومات جنائية "سيئ النية"، تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن المركبة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التحقيقات.