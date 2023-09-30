السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"نيوزيلندا هيرالد": مصر وجهة شعبية للمسافرين النيوزيلنديين

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قالت صحيفة "The New Zealand Herald"،  النيوزيلندية إن  مصر باتت وجهة شعبية ومفضلة للمواطنين في نيوزيلندا، لاسيما وأن مصر حريصة على مضاعفة عدد السياح الدوليين بحلول عام 2028.

وأشارت إلى أن مصر أعلنت عن هدفها لمضاعفة عدد المسافرين الذين يزورون المنطقة بحلول عام 2028، وهو ما يأتي في الوقت الذي تلاحظ فيه شركات السياحة النيوزيلندية زيادة في حجوزات المسافرين.

 حجوزات السفر إلى مصر تتم مسبقًا بوقت طويل

ومن جانبها قالت أنجيلا ويبر،  خبيرة سياحية في المملكة المتحدة وأوروبا ونيوزيلندا في House of Travel، لقد زادت شعبية مصر كوجهة للمسافرين النيوزيلنديين حيث  تشير أنجيلا إلى أن حجوزات السفر تتم مسبقًا بوقت طويل وأن بعض شركات الرحلات النهرية قد فتحت بالفعل حجوزاتها حتى عام 2026.

 وتابعت: "نحن نرى النيوزيلنديين يريدون اكتشاف مصر، خاصة في مجال السفر الفاخر. هناك الكثير من الحديث والإثارة حول الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه في وقت قريب،  والذي يقع على هضبة الجيزة بالقرب من الأهرامات، وسيكون موطنًا لواحدة من أكبر مجموعة من الآثار في العالم وما يقرب من 5000 قطعة أثرية من مقبرة الملك توت عنخ آمون.

المعرض الأثري مصر في زمن الفراعنة لهم النيوزيلنديين لزيارة مصر

 وقال: "نعتقد أن المعرض الحالي في متحف أوكلاند،  مصر في زمن الفراعنة - يلهم النيوزيلنديين للحجز لرؤية الشيء الحقيقي في مصر.

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خبير سياحى: مصر تمتلك المقومات الأساسية لتنشيط سياحة اليخوت

 كما قال  لويز ليفيسك، المدير العام لشركة ترافيل كوربوريشن، أن مصر تعد وجهة مفضلة لكثير من المسافرين ، كما أن معرض متحف أوكلاند قد روج للبلاد  “ لمصر” كوجهة لا بد من مشاهدتها، ويشير إلى أن النسخة الجديدة لعام 2022 من رواية الموت على نهر النيل لأجاثا كريستي لعبت أيضًا دورًا في إثارة الاهتمام.

وأشار "ليفيسك" إلى أن المسافرين يبحثون عن سفر فاخر خلال عطلاتهم إلى مصر، مع تزايد شعبية الرحلات البحرية إلى الوجهة.

 الرغبة في رؤية المواقع الأثرية المصرية تمثل أولوية لدى المسافرين

فيما قالت كارين يونغ، المدير العام لشركة Adventure World NZ،  إن هناك زيادة في عدد المسافرين المستقلين من عام 2023 إلى عام 2024، وأن خدمة الرغبة في رؤية المواقع الأثرية المصرية  تمثل أولوية.

 وتابعت: "تعد مصر موطنًا لبعض المواقع التاريخية والأثرية الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك أهرامات الجيزة، وأبو الهول، والأقصر، ومعبد الكرنك، ووادي الملوك. في Adventure World، نقوم بتخصيص رحلات أصيلة لمسافر Adventure World الذي يتوق لرؤية هذه المواقع.

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