خبير سياحى: مصر تمتلك المقومات الأساسية لتنشيط سياحة اليخوت

قال الخبير السياحي إلهامي الزيات، إن هناك توجهات من القيادة السياسية بشأن تعظيم سياحة اليخوت في مصر، موضحًا أنها تعد أحد أهم الاتجاهات السياحية التي تشجعها الوزارة لجذب السائحين لتعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأكد الزيات في تصريح خاص لـ"الدستور" أن سياحة اليخوت من أغنى أنواع السياحة ذات العائد الاقتصادي الكبير، وذلك له تأثيره على الدخل القومي.

وأضاف أن مصر من الدول الغنية بمصادرها السياحية المتنوعة بسبب موقعها الجغرافي المتميز، لافتًا إلى أن مصر مؤهلة لهذا النمط السياحي لوجود العديد من الموانئ السياحية والجزر.

وأشار الزيات إلى أن مصر تمتلك 23 ميناء سياحيًا ومارينا و3 مراسي لليخوت، منها ميناء مارينا الغردقة والذي يعد من أهم مراسي اليخوت في مصر وتبلغ مساحته 60 ألف متر، بالإضافة لمراسي بطابا بمساحة 11500 متر، ومارينا نعمة والذي يعتبر أول مارينا لليخوت في خليج نعمة بشرم الشيخ، موضحًا أن بورتو مارينا تقع في البحر الأبيض المتوسط، وبها أكثر من 1400 يخت سياحي، بالإضافة إلى مرسى أبوتيج الذي يضم ميناء لليخوت، وهو مدخل إلى مدينة الجونة بالغردقة، ويعد مرسى دوليًا.

وطالب الزيات بضرورة تطبيق القواعد والتسهيلات التي تقرها الدولة لتعظيم سياحة اليخوت والتي تتضمن سهولة تصريح الدخول للموانئ والجزر المصرية وتوفير الخدمات الاستهلاكية لأصحاب اليخوت والفرق المصاحبة لهم وتوفير احتياجاتهم من وسائل مواصلات بين المطارات أو الموانئ، مشددًا على ضرورة وسرعة الترويج للمنتجعات والموانئ والجزر المصرية وتقديم قوائم أسعار متميزة وتسويق أهم الخدمات التي توفرها الدولة للسياحة اليخوت ورصد قائمة أصحاب اليخوت في العالم والتواصل المباشر معهم أو التواصل مع الوكيل الخاص بهم.

يذكر أن ما يقرب من 30 ألف يخت يعبر مصر سنويًا من خلال البحر المتوسط، وتحصل مصر على عائد اقتصادي كبير من الدخل القومي بسبب سياحة اليخوت التي يعد أصحابها من الأثرياء حول العالم.