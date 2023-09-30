السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها افتتاح معرض كوميكس "نقطة تحول".. أجندة الدستور الثقافية

معرض نقطة تحول
معرض نقطة تحول

نقطة تحول عنوان معرض الكوميكس، الذي يحتضنه مركز الصورة المعاصرة، وواحد من الأمسيات الفنية والثقافية التي يذخر بها اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

افتتاح معرض نقطة تحول

ففي السابعة مساء، يفتتح بمركز الصورة المعاصرة، بمقره الكائن بوسط القاهرة، فعاليات معرض الكوميكس “نقطة تحول”، والذي يستمر حتى 7 أكتوبر المقبل.

تمزج الأعمال المشاركة في معرض “نقطة تحول”، القصة المصورة  ولحظات التحول الفارقة التي استلهم الفنانون والفنانات أحداثها من تجارب شخصية، ولكنها تتقاطع مع نقاط تحول مررنا بها جميعًا بأشكال وصور مختلفة.

ويشارك في معرض  نقطة تحول فنانين من مصر وتونس وسوريا، تسلط الضوء على أحداث مفصلية غيرت حياة أصحابها ولم يعد العالم كما كان يعرفوه.

سيرة القاهرة في بيت السناري

وفي السادسة مساء، يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، احتفالية بعنوان “يوم في القاهرة”، والتي تنظمها مبادرة سيرة القاهرة، للاحتفال بالذكري الثالثة لتأسيس المبادرة.

يتضمن برنامج الاحتفالية عرض فيلم قصير عن القاهرة وآخر عن إنجازات المبادرة خلال العام الماضي، وندوة للتوعية بتاريخ المدينة وتراثها، وكذلك معرض "تمائم- موتيفات من القاهرة"، والذي  يضم منتجات فنية مستلهمة من تراث المدينة، وتختتم الفقرات بعرض حكي وغناء من التراث.

حواديت الآخر في نادي كتاب تفكير 

وفي التاسعة مساء، ينظم نادي كتاب تفكير، أمسية ثقافية ــ أونلاين ــ  لمناقشة رواية “حواديت الآخر”، والصادرة عن دار العين للنشر، عام 2008، والرواية تتناول العلاقة بين الشرق والغرب من منظور حداثي، بالتحديد التغيرات التي طرأت علي هذه العلاقة خاصة بعد أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية.

الذكاء الاصطناعي بين الإنعاش والتهديد للأسواق الفنية

وفي الخامسة مساء، يحتضن مر؛ز إبادع قصر الأمير طاز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان “الذكاء الاصطناعي بين الإنعاش والتهديد للأسواق الفنية”، ويشارك في الندوة كلا من: الخبير الاقتصادي دكتور خالد رمضان، الفنانة التشكيلية هبة عربية، ويدير اللقاء الدكتور عادل بدر.

في سياق متصل، وضمن فعاليات نادي سينما الأطفال، يعرض في الواحدة والنصف ظهرا بمركز الحرية للإبداع الفني،  والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، فيلم “القط يرتدي الحذاء الطويل”، ويحكي الفيلم عن “قط” وكيف أنه  الفارس الشجاع الذى يطارد مجموعة من الأشرار الخارجين على القانون. وتبلغ مدة عرض الفيلم ساعة ونصف.

وهم الاستهلاك في مركز جسور الثقافي

وفي السادسة والنصف، يعرض بنادي سينما مركز جسور الثقافي، الفيلم الوثائقي الطويل "The Minimalists"، أو وهم الاستهلاك والبحث المستمّر عن السعادة. ويعقب العرض مناقشة مع الحضور.

يستعرض الفيلم شهادات لعلماء وباحثين في مجالات مختلفة، حول أهمية التجرّد في المساهمة في الحفاظ على البيئة، وتوفير الموارد الطبيعية، والتأثير الإيجابي على الحالة النفسية والمادّية للأشخاص الذين حرّروا أنفسهم من نير النمط الاستهلاكي الذي يقود المجتمعات الحديثة.

مناقشة رواية “ناعومي وأخواتها” بدار هن

وفي السابعة مساء، يحل الكاتب الروائي هشام الخشن، في ضيافة دار هن للنشر، بمقره الكائن بالمعادي، لمناقشة وتوقيع أحدث أعماله الروائية “ناعومي وأخواتها”، والصادرة حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر. 

افتتاح معرض نقطة تحول معرض الكوميكس في ضيافة مركز إبداع قصر الأمير طاز سيرة القاهرة بيت السناري الأثري بالسيدة زينب

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