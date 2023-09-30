السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عفاف زهران توقع نموذج تزكية للرئيس السيسى: إنجازاته ستدون بأحرف من نور

النائبة عفاف زهران
النائبة عفاف زهران

وقعت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، نموذج تزكية للرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت النائبة عفاف زهران إنها تدعم الرئيس السيسي لولاية ثالثة؛ لاستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة، التي وضع أساسها بعد 30 يونيو، لتنطلق مسيرة التنمية في كل ربوع مصر، ولتكتب عهدًا جديدا من الإنجازات.

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النائبة أمل سلامة توقع نموذج تزكية ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية

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مجلس النواب يواصل استقبال الأعضاء لتحرير نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة

أكبر نهضة تنموية في تاريخ مصر الحديث

وأضافت "زهران"، في تصريحات لها، أن الرئيس السيسي وما حققه من إنجازات ستظل في سجلات التاريخ مدونة بأحرف من نور، وشاهدة على أكبر نهضة تنموية في تاريخ مصر الحديث.

يشار إلى أن ضمن أولى خطوات الترشح أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

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