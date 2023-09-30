تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة شريفة ماهر بعيد ميلادها الـ91 عامًا، وولدت في مثل هذا اليوم 30 سبتمبر عام 1932 عامًا، وقدمت العديد من الأعمال خلال مشوارها الفني التي تركت مكانه خاصة في قلوب الجماهير.

شريفة ماهر خريجة المدراس الفرنسية وولدت بحي حلوان، أحبت التميل والغناء منذ الصغر وكانت تعمل على الدخول للوسط الفني وتقديم مهاراتها الفنية المميزة لتخطف قلوب محبيها، وحلمت بالغناء ليكتشفها المطرب والموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، لتوقع معه عقد لمدة 3 سنوات، وتقوم بتغير اسمها للاسم الفني جديد من “هدى” لـ"شريفة ".

وتزامنًا مع عيد ميلاد الفنانة المعتزلة شريفة ماهر، يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن مسيرة “شريفة ماهر” الفنية.

في عيد ميلادها الـ91.. محطات فارقة في حياة المعتزلة شريفة ماهر

قدمت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر العديد من الأدوار المختلفة والمميزة ما بين دور الشر والخير، لتكسب متابعة الجماهير لها، وشاركت في أكثر من 40 عمل فني خلال مسيرتها الفنية، ومن ضمن أعمالها القيمة التي ما زالت عالقة في أذهان جماهيرها: "أبناء الشيطان - المصير - عذراء وثلاثة رجال - كلمة السر - بئر الأوهام - الفرن - جفت الدموع - كرامة زوجتي - قصر الشوق - فارس الصحراء - العقلاء الثلاثة - والمدير الفني - الحياة حلوة - فاتنة الجماهير - رابعة العدوية - شاطئ الحب - لن أعترف - أعز الحبايب - الفانوس السحري - صخرة الحب - المتهم - ازاي أنساك - إسماعيل يس فى البوليس - اديني عقلك"، وغيرها من الأعمال المتميزة.

الفنانة المعتزلة شريفة ماهر

ورغم حلمها الأول التي كانت تسعى له وهو الغناء، إلا انها استطاعت إقناع المطرب والموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب في أن يعطيها فرصة وبالفعل أقنعته، لتطلق أول أغنية لها بعنوان “غلبت أصالح"، لينبهر الراحل محمد عبد الوهاب بصوتها وبموهبتها ليقوم بتلحين 4 أغاني لها بنفسه تقديرًا لموهبتها القيمة.