سامح الصريطي يتحدث عن أزمته الصحية ووفاة زوجته في "واحد من الناس"

يستضيف الدكتور عمرو الليثي الفنان القدير سامح الصريطي وابنته الفنانة ابتهال الصريطي، في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الإثنين المقبل، وتتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة حول مسيرته الفنية وحياته الخاصة، ويكشف خلال الحلقة عن مفاجأة في بدايته الفنية وهي قيامه بالغناء مع فرقة أنغام الشباب ولكنه لم يستمر في الغناء، وعن أول عمل له أمام العملاق محمود مرسي في مسلسل "رمضان والناس"، والعديد من الاعمال الدرامية والتاريخية.

كما يتحدث عن والده ومشاركته في ثورة 1919 وتعرضه للموت مرتين؟ وعلاقته بوالدته، كما يتحدث عن أصعب المشاهد واللحظات التي عاشها وتعرضه لهجوم من السوشيال ميديا واتهامه بأنه وضع زوجته الفنانة الراحلة نادية فهمي في إحدى دور رعاية المسنين؟ كما يتحدث عن تجربته الصعبة والمرض الذي أحل به في آخر سنتين.

وفي نفس الحلقة تتحدث الفنانة ابتهال الصريطي عن أعمالها الفنية، وبدايتها من خلال الغناء ومشاركته في عروض ساقية الصاوي، وأول مرة تقف على خشبة المسرح في مسرحية (ياعزيز عيني)، وعن شخصيتها بمسلسل سابع جار، وأكثر عمل تحبه لوالدها، كما تغني دويتو غنائي مع والدها خلال الحلقة

ويذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الإثنين المقبل على شاشة الحياة.