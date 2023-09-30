من قلب “جينان” الصينية.. مسئولون: نرحب بالتعاون مع مصر فى مجال الطب (خاص)

تعتبر مدينة “جينان أو تيتان” الصينية، قلعة للطب والطاقة النظيفة، لاسيما وأن المدينة وضعت خطة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، فضلا عن أن المدينة غالبا ما يشار إليها باسم "مدينة الربيع" بسبب كثرة الينابيع الموجودة بها، وتجولت “الدستور” في عدد من المراكز الطبية في المدينة للوقوف على أهم التطورات هناك.

مركز جينان الطبي

ويضم المركز عددا من المستشفيات التي تقدم مختلف الخدمات الصحية التي قد يحتاج إليها المواطن، كما أن جميع المستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة التي تعمل تحت إدارة المركز، تقع في نفس المحيط وبمسافات قريبة من بعضها البعض تخفيفا على المريض.

من داخل المركز

وقالت 我是Hermione وهي مسئولة الإعلام في المركز الطبي: إن مركز جينان الطبي يضم ألمع العقول الطبية من مختلف أنحاء العالم، كما يعمل المركز على زيادة التعاون مع دول العالم، وأضافت: كما نرحب بالتعاون مع مصر في المجال الطبي، مشيرة إلى أن المركز الطبي يضم عددا من الوحدات المختلفة منها وحدة لأبحاث الكورونا ووحدة لزيادة التعاون الطبي مع دول مبادرة الحزام والطريق.

وتابعت: يقدم المركز خدمات متعددة لراحة المريض ما بين وسائل النقل لنقل المريض كما يوجد مطار خاص بالمركز الطبي، كما يضم المركز أيضا وحدة سيليكون فالي الطبي التي تقدم وتدرس أحدث التقنيات المستخدمة في العلاج.

من داخل المركز الطبي

مركز ومستشفى البروتون التابع لمستشفى شاندونغ للسرطان

وهو مركز أبحاث متخصصة في البروتونات وتابع لمستشفى شاندونغ للسرطان،ويبلغ إجمالي الاستثمار في المركز 1.47 مليار يوان (223.9 مليون دولار أمريكي)، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية 88000 متر مربع، بما في ذلك مبنى خدمة البروتونات وغيرها من المباني الكبرى.

كما يقدم المركز خدمة إجراء العمليات والكشف عن طريق الروبوتات الحديثة لكونها طريقة تحد من الأخطاء البشرية في مراحل التشخيص والعلاج.

من داخل المركز

ومن جانبه قال مدير مكتب الإعلام في مبنى حي "شيجون" التابع بمدينة جينان الصينية “ فان بي تشين” في تصريحات لـ"الدستور": نحن مدينة ناشئة ولدينا الكثير من الموارد ونطمح الى التعاون مع مصر في مختلف المجالات ن مشيرا إلى أن بلاده تعمل على الاستعداد الآن لاستقبال مؤتمر مبادرة الحزام والطريق وأن الحكومة الصينية تعمل على وضع خطة لاستقبال الدول المشاركة في المؤتمر.

خطة حكومية لتقليل انبعاثات الكربون

ووضعت الحكومة المحلية في جينان خطة للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، وفقًا للخطة الصادرة عن حكومة مدينة جينان، سيتم إحراز تقدم كبير في تحسين استدامة هيكل الطاقة والصناعة للمدينة خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025).

سيتم خلال فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030) إنشاء نظام حديث للطاقة. وسوف يتشكل أيضًا نموذج التنمية للصناعات الخضراء والمنخفضة الكربون والدائرية.

وتحدد الخطة أيضًا تنفيذ 10 مشاريع رئيسية، بما في ذلك التحول الأخضر ومنخفض الكربون لقطاع الطاقة، وتوفير الطاقة وخفض الكربون، وتعزيز التقنيات الخضراء ومنخفضة الكربون. وبحلول عام 2025، ستصل القدرة المركبة لتوليد الطاقة الكهروضوئية في جينان إلى 5 ملايين كيلووات.

معالم سياحية في المدينة

وتعج المدينة بالعديد من المعالم السياحية المختلفة التي تجمع ما بين المعالم التاريخية والطبيعية وتجولت “الدستور” في عددا من أهم المعالم السياحية في المدينة.

بحيرة دامينغ

وهي أشهر معالم المدينة على الإطلاق، حيث يتم تغذية البحيرة عن طريق الينابيع الكارستيه الارتوازية في المنطقة، وتغطي البحيرة مع الحديقة الملحقة بها مساحة 810 ألف متر مربع.

من داخل بحيرة دامينج

حديقة ينبوع باتو

وتعود الحديقة لما يقرب من 2600 عام تقريبا وتضم الكثير من النصب التذكارية التي تعبر عن تاريخ المدينة والصين.