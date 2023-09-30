السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 278 ألفا و130 جنديا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 278 ألفا و130 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية  أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و691 دبابة، و8 آلاف و 984 من المركبات المدرعة، و6 آلاف و 447 من النظم المدفعية، و 796 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الاطلاق، و 537 من أنظمة الدفاع الجوي، و315 طائرة مقاتلة، و316 مروحية، و20 سفينة حربية، فضلًا عن 8 آلاف و 854 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 932 من المعدات الخاصة، و5 آلاف و6 طائرات مسيرة، وإسقاط 1529 من صواريخ كروز وغواصة واحدة.

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روسيا: كييف تخطط لشن هجوم للاستيلاء على محطة زابوريجيا

وحدات الجيش الروسي داخل أراضي كريمينسك وبيغوروفسك

وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، إحراز الجنود تقدما إلى جانب رفاقهم في وحدات الجيش الروسي داخل أراضي كريمينسك وبيغوروفسك على الجبهة في دونباس.

وقال علاء الدينوف، نائب قائد الفيلق الثاني في القوات المسلحة الروسية: "تتواجد وحدات أحمد في أراضي كريمينّايا وبيريستوفو وبيلوغوروفكا، وعلى هذا الخط بأكمله، تتواجد الوحدات التي تواصل العمليات القتالية في هذه المناطق إلى جانب وحدات أخرى.

وأوضح أن قوات "أحمد" ووحدات أخرى من الجيش الروسي تتقدم كل يوم في هذا الجزء من الجبهة.

وأضاف: "كل يوم يواصلون المضي قدما وتدمير قوات العدو. نعمل على كلا الاتجاهين في العمليات الهجومية، وأعتقد أن تقدّمهم يسير بشكل جيد للغاية".

وفي وقت سابق أكد علاء الدينوف لوكالة "نوفوستي" أن كييف لم تحقق نتائج ملموسة على الجبهة خلال فترة 3.5 أشهر من "الهجوم المضاد".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يُشار إلى أن مدينة كريمينايا تقع على الحدود بين منطقتي دونيتسك ولوغانسك، ويمر الطريق المؤدي إلى كراسني ليمان ثم إلى سلافيانسك عبر هذه المدينة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء إقليم دونباس. 

الجيش الأوكراني الجنود الروس الروس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية روسيا

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