الجيش الأوكرانى يعلن حصيلة قتلى الروس منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الأربعاء، حصيلة قتلى الإدارة الروسية منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضى.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 255 ألفاً و570 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضى.

ووفقا لبيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فقد خسرت روسيا 4 آلاف و324 دبابة و8 آلاف و380 من المركبات المدرعة و5 آلاف و152 من النظم المدفعية و714 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و485 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و314 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و614 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 773 من المعدات الخاصة و4 آلاف و248 طائرة مسيرة وإسقاط 1404 من صواريخ كروز".

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الهيئة قولها- في بيان لها: "في قطاع أفدييفكا، شن الروس هجمات فاشلة جنوب أفدييفكا، منطقة دونيتسك، ونفذ الروس غارات جوية في منطقة أفدييفكا ونيفيلسك. وأكثر من 10 مدن، بما في ذلك نوفوكالينوف، سيمينيفكا، ياسنوبروديفكا ، كارليفكا ونيفيلسك في منطقة دونيتسك، لقصف مدفعي".