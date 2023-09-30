تجميل الشوارع.. أنشطة تطوعية بالمناطق الأكثر احتياجًا في الإسكندرية

نفذَّت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية من خلال "الإدارة العامة للشباب" بالتعاون مع الإدارة المركزية بالوزارة، مشروعًا تطوعيًا للأماكن الأكثر احتياجًا ضمن خطة دعم نادي التطوع بمركز الشباب، بمشاركة أعضاء النادي.

وأشار بيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية اليوم، أن المشروع أندية التطوع لتجميل وتنظيف الأماكن الأكثر احتياجًا تم تفعيله في أندية التطوع بمراكز شباب المحافظة ومن بينها: المنتزه، أبو قير، بهيج، المعمورة والحرمين وغيرها.

نظافة المساكن ودهان الأسوار

وفي مركز شباب المنتزة، قام المتطوعون بعمل دهانات لسور الشارع بمساكن العبور، وكذلك عمل نظافة شاملة للمساكن والأماكن المجاورة للمركز، كما نفذ مركز شباب أبوقير عمل دهانات لمحطة اوتوبيس النقل العام بمنطقة أبوقير.

وفي مركز شباب بهيج تم عمل دهانات لسور المركز من الخارج مع نظافة المدخل والاهتمام بسقي الأشجار أمام المركز، كما تم دهان سور السكة الحديد المقابل لمركز شباب المعمورة، ودهان أسوار المدارس من خلال مركز شباب الحرمين.

تعزيز العمل التطوعي

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن تلك الأعمال تأتي ضمن العمل التطوعي والذي لديه أهمية كبرى من خلال تقديم العون والمساعدة للآخرين، ليسود الخير في المجتمع، كما هو اختيار جيد لجني الخبرات المهمة التي تعطي نتيجة إيجابية للشخص المتطوع نفسه والمؤسسة التي يعمل لديها، وخلال هذا العمل يكتسب الشخص بعض المهارات الجديدة، وتتحسن لديه بعض المهارات الأخرى الموجودة لديه.

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن هذه الانشطة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بتفعيل كل الأنشطة واستغلال أوقات الفراغ، وتحويلها إلى أنشطة تطوعية مفيدة، لنمو المجتمع وزيادة العناصر الإيجابية البنَّاءة.

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