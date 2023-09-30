السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مدينة أوروبية تُلزم الحافلات والشاحنات بتركيب أجهزة استشعار

أجهزة استشعار
أجهزة استشعار

تعتزم مدينة ميلانو الإيطالية إلزام الحافلات والشاحنات بتركيب أجهزة استشعار للنقاط التي لا يراها السائق، في محاولة لتقليص عدد ضحايا الطرق بين ركاب الدراجات والمشاة، بعد سلسلة حوادث أسفر بعضها عن قتلى وأدت إلى احتجاجات.

وتعمل المدينة أيضا على تشديد قواعد نظامها لرسوم القيادة بالمناطق المزدحمة في محاولة لتقليل التلوث وحركة السير في مدينة لطالما كانت جودة الهواء فيها أقل من معايير الاتحاد الأوروبي.

وبموجب القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين المُقبل، سيتم حظر دخول مركبات الفان والحافلات والشاحنات لمعظم أنحاء المدينة من الإثنين إلى الجمعة، خلال ساعات العمل، ما لم تكن مزودة بأجهزة استشعار وتنبيه وملصقات تحذيرية.

وستنفذ بعض الاستثناءات المؤقتة حتى عام 2024 أو 2025 لمنح السائقين وقتا للتكيف مع القواعد الجديدة.

وجاء في دراسة أجراها باولو بوزوتو، أستاذ التخطيط الحضري في جامعة الفنون التطبيقية في ميلانو، أن حوادث ركوب الدراجات في ميلانو ارتفعت إلى 1250 حالة عام 2021، و1467 عام 2022، صعودا من 980 عام 2014، و1060 عام 2019.

وفي21 سبتمبر الجاري، احتجت جماعات مؤيدة لركوب الدراجات في أربعة مواقع منفصلة وعطلت حركة السير، وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "كفى وفيات في الشوارع"، و"السلام على الطريق"، و"نريد السلامة على الفور".

مدينة ميلانو ميلانو الدراجات المشاة ركوب الدراجات

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