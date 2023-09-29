الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| كريم الدبيس: الفوز على سانت جورج مهم وهدفنا التتويج باللقب

كريم الدبيس
كريم الدبيس

عبر كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة في الفوز الذي حققه الأهلي برباعية نظيفة على حساب سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن التأهل إلى الدور التالي مرحلة ضمن مراحل عديدة وصعبة في مشوار المنافسة على البطولة، وأن المنافسة على الصعيد القاري صعبة للغاية، وتزداد صعوبتها مع الأدوار المقبلة.

وأشار إلى أن بطولة إفريقيا تمثل الحلم الكبير للجميع داخل الفريق، خاصة أن الأهلي حامل اللقب ويسعى للاحتفاظ بها والتأهل لكأس العالم للأندية بشكل مستمر.

وأضاف: “مستر كولر تحدث معنا عن أهمية الفوز في المباراة، وطالبنا بأن نقدم كل ما لدينا، وبين شوطي المباراة أكد ضرورة العمل على تسجيل المزيد من الأهداف”.

وأكمل: “سعيد للغاية بثقة الجهاز الفني، وأتمنى أن أحافظ عليها، وأشكر زملائي على دعمهم لي في مشاركتي الأولى بالبطولة، والمنافسة قوية للغاية، واستفدت من وجود أسماء كبيرة في الفريق خاصة علي معلول الذي يدعمني بشدة”.

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الأهلي يتأهل إلى دور المجموعات

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على سانت جورج الإثيوبي برباعية نظيفة في إياب دور الـ32.

ونجح الأهلي في الفوز على الفريق الإثيوبي بنتيجة 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

قدم الأهلي عرضًا قويًّا ومبهرًا، مسيطرًا تمامًا على منافسه بأنياب هجومية مؤثرة أثمرت عن زيارة شباك سانت جورج أربع مرات، حيث افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل في الدقيقة 10، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث في الدقيقة 39، ثم اختتم كهربا رباعية الأهلي برأسية في الدقيقة 63. 

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