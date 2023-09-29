"لوغاريتم" يستعرض ثوابت الثقافة الكورية بعين فتاة مصرية

استضاف برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، طالبة مصرية في كوريا وهي آية كارم محمود، باحث دكتوراه في اللغة الكورية بجامعة إيهوا في سيول، لاستعراض الثقافة الكورية بعين فتاة مصرية.

وقالت آية: "الثقافة الكورية يسيطر عليها دائمًا أن هناك دمارًا قادمًا، بسبب الحرب الكورية لذلك لا بد أن يكون هناك استعداد دائم، ولأنه في فترة حرب مع كوريا الشمالية بعد الهدنة القائمة".

وأضافت: "تأثير فترة الحرب الكورية على الشعب تصل لحد الخيال، بسبب فترة الجوع أثناء الحرب، وعندما يتذكرون هذه المأساة يتأثر كل الشعب".

وأشارت إلى أن هناك أوجه تشابه بين مصر وكوريا، فهما مختلفتان عن الغرب والكوريون مجتمع محافظ مثل المجتمعات الشرقية بعد الانفتاح على العالم مؤخرًا، لأنه لم تكن هناك فكرة لقبول الأجانب في كوريا، ولكنه بشكل عام مجتمع منغلق على نفسه ومحافظ.