الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التأهل التاريخي لدور المجموعات

بيراميدز والجيش الرواندي
بيراميدز والجيش الرواندي

عبر محمود فتح الله مدرب بيراميدز، عن سعادته بالفوز الكبير على الجيش الرواندي، والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا طوال اللقاء، ونجحوا في الفوز بنتيجة كبيرة وتأكيد التأهل للدور المقبل.

شدد فتح الله على أن الفريق تعرض لضغط مباريات كبير في الفترة الماضية ولعب ٣ لقاءات محلية وقارية في أقل من ١٠ أيام، واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا وحققوا الهدف المطلوب، وبات هناك تفكير حاليا في الدوري والتجهيز بصورة أكبر لدور المجموعات من البطولة القارية.

وأشار إلى أن الصعود لدور المجموعات، يضع على الفريق جهدا مضاعفا لأن الفريق حاليا يلعب على كل البطولات محليا وقاريا، ولابد من التركيز والتعامل مع اللقاءات بهدف الفوز فيها جميعا واللعب على كل البطولات في المرحلة المقبلة.

بـ«سوبر هاتريك مصطفى فتحي» «بيراميدز يعبر لمرحلة المجموعات»

استطاع فريق خطف بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، في الظهور التاريخي الأول له تاريخيا، عقب سحقه الجيش الرواندي، بنتيجة 6/1، في مواجهة الإياب بدور الـ32 من المسابقة القارية.

البداية كانت عن طريق مصطفى فتحي، وذلك في الدقيقة الـ18 من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من الجناح رمضان صبحي.

وفي الدقيقة الـ21، يضيف المغربي وليد الكرتي، ثاني أهداف بيراميدز، من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس الجيش الرواندي.

وينقذ أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، هدفًا محققًا للجيش الرواندي، عقب تصويبة أمام حدود منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة الـ36.

ومع الدقيقة الـ61، يحرز مصطفى فتحي، رابع أهداف بيراميدز والثالث له بصفة شخصية (هاتريك)، مستغلا خطا مدافعي الجيش الرواندي، في إخراج الكرة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ69، يحرز محمد الشيبي جناح بيراميدز، خامس أهداف الفريق السماوي، من متابعة تسديدة رمضان صبحي من ضربة الجزاء اصطدمت بالقائمة.

ومع الدقيقة الـ81، يختتم مصطفى فتحي مهرجان أهداف بيراميدز، محرزا الهدف السادس والرابع له بصفة شخصية "سوبر هاتريك"، بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، يقابلها الجناح بتسديدة قوية داخل المرمى. 

وفي الدقيقة الـ86، يحرز مابوما هدف الجيش الرواندي الوحيد من ضربة جزاء.

وشهدت أحداث المباراة إلغاء حكم الساحة هدفا سابعا لـ"بيراميدز" أحرزه فيستون ماييلي، بداعي التسلل وذلك في الدقيقة الـ78 من عمر المباراة.

وتعرض إبراهيم عادل للإصابة بالتواء في أربطة الكاحل خلال مشاركته في مباراة اليوم أمام الجيش الرواندي على ملعب الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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