تردد قناة DMC دراما الجديد 2023 على القمر الصناعى نايل سات

تردد قناة DMC دراما الجديد 2023 علي القمر الصناعي نايل سات.. من الكلمات التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الدخول على مؤشر البحث “جوجل” خلال الساعات الليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

تردد قناة DMC دراما الجديد 2023 علي القمر الصناعي نايل سات

يمكن إستقبال إشارة القناة علي القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:-

التردد : 12092.

الإستقطاب : رأسي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

طرق ضبط تردد القناة علي جهاز الاستقبال الخاص بك

وهي من خلال التالي:-

الضغط علي زر القائمة الموجود في الريموت كنترول.

ثم اختيار التركيب وبعد ذلك اختيار إضافة قناة.

تحديد القمر الصناعي.

تكتب تردد القناة.

ثم تقوم بالضغط علي زر البحث.

بعد تنزيل القناة تضغط علي زر الحفظ.

معلومات عن قناة DMC دراما الجديد 2023

-دي ام سي دراما هي أحد القنوات المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،

- متخصصة في عرض المسلسلات المصرية علي شاشتها

-تم إنشائها في شهر يناير عام 2017

-تعرض أحدث المسلسلات يومياً، بالإضافة إلى مسلسلات الزمن الجميل.

مسلسلات عرضتها قنوات دى إم سى دراما

مسلسل الاختيار جزء 1 و 2 و 3

عرضت القناة مسلسل "الاختيار 1" و" الاختيار 2" و"الاختيار 3" بطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، صبري فواز، عبد العزيز مخيون وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل فلانتينو

وعرضت القناة مسلسل "فلانتينو" ، بطولة عادل امام و داليا البحيري ودلال عبد العزيز وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي امام

مسلسل "بالحجم العائلى"

وعرضت مسلسل "بالحجم العائلي" بطولة يحيى الفخراني وميرفت أمين ويسرا اللوزي وأحمد مجدي وندا موسى وشيماء سيف وسمر مرسى وإخراج هالة خليل الساعة 8 مساء.

مسلسل إجازة مفتوحة

وكذلك عرضت مسلسل "أجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، مراد مكرم، ملك قورة، هشام إسماعيل، دنيا ماهر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

مسلسل "100وش"

ومسلسل "بـ 100 وش" بطولة نيللى كريم وآسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكرى.

مسلسل "البشاير"

هو واحد من المسلسلات التى عرضتها القناة بطولة محمود عبد العزيز و مديحة كامل وأحمد بدير وحسن حسنى وعبد العزيز مخيون وتأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف

مسلسل هربانة منها

ومسلسل "هربانة منها" بطولة ياسمين عبد العزيز ومصطفى خاطر وإخراج معتز التونى.