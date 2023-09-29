الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حشرات الفراش.. كيف آثارت "آفة" خلافًا سياسيًا في فرنسا؟

الحشرات
الحشرات

أثارت أزمة  حشرات الفراش المتنامية في فرنسا جدلًا سياسيًا، وقالت بلدية باريس إنه يجب التصدي لغزو الحشرات الماصة للدماء قبل دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل، واستدعى وزير النقل مشغلي القطارات والحافلات لمنع تكاثر الحشرات على المقاعد.

وانتشرت موجة من الذعر والاشمئزاز في جميع أنحاء البلاد، حيث نشر المسافرون صورًا ومقاطع فيديو يُزعم أنها تظهر حشرات البق في نظام النقل المحلي في باريس والقطارات عالية السرعة وفي مطار شارل ديجول.

وأصر مسافرون في مترو باريس أو القطارات المحلية على الوقوف من الآن فصاعدًا، لأنهم يخشون الجلوس على المقاعد. 

كيفية التعامل مع المقاعد 

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وخلال الصيف، عندما نشر أحد رواد السينما في باريس عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا عن حشرات الفراش، وأصدرت شركات السينما بيانات حول كيفية التعامل مع المقاعد، وفي الوقت نفسه، أبلغت شركات التبخير عن تزايد الطلب على تنظيف المنازل الخاصة.

وقال وزير النقل كليمان بون، إنه سيجتمع مع مشغلي وسائل النقل العام الأسبوع المقبل، لإبلاغهم بالإجراءات المضادة وكيفية بذل المزيد من الجهد لحماية المسافرين. 

ونشر  وزير النقل الفرنسي، عبر حسابه على منصة "X”، أن هدفه هو "الطمأنة والحماية".

كتب ممثلون عن مجلس مدينة باريس إلى رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، هذا الأسبوع، مناشدين تشكيل فريق عمل وطني مخصص للتعامل مع ما أسموه "آفة" الحشرات.

وقال نائب عمدة باريس إيمانويل غريغوار للتلفزيون الفرنسي: “لا أحد في مأمن، حيث يمكنك الإمساك بهم في أي مكان وإعادتهم إلى المنزل، ولا تكتشفهم في الوقت المناسب حتى تتكاثر وتنتشر.

وقال إن سلطات باريس تلقت زيادة في طلبات المساعدة، كما تلقت الشركات الخاصة مستوى مرتفعا بشكل غير عادي من طلبات التبخير في الأسابيع الأخيرة. 

وقال إن الحكومة يجب أن تنسق العمل على كل مستوى من مستويات الدولة “بأسرع ما يمكن وبأكبر قدر ممكن من الكفاءة”.

ووجدت هيئة الصحة الوطنية الفرنسية، أنس، أنه بين عامي 2017 و2022، كانت 11٪ من المنازل الفرنسية موبوءة.

هذا الأسبوع، قال سائق قطار على الخط الثامن من مترو باريس إنه رأى بق الفراش في عربته.

وقالت سلطات النقل إنه لا توجد حالة مؤكدة لبق الفراش، لكن تم إخراج القطار من الخدمة كإجراء احترازي وسيتم علاجه. وقال مشغلو القطارات إن العربات والمقاعد تتم معالجتها بانتظام لمنع الإصابة.

وقالت ماتيلد بانوت، رئيسة حزب فرنسا الأبية اليساري في البرلمان، إن بق الفراش "سبب جحيما لملايين الأسر في هذا البلد" ويجب على الحكومة أن تتحرك.
 

باريس الجدل السياسي حشرات وسائل النقل الاشمئزاز

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