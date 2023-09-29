الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: ميثاق الهجرة غير الشرعية الجديد يزيد صعوبة الوصول إلى أوروبا

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

قال خبير قضايا الهجرة سعيد الطبل، إن ميثاق الهجرة غير الشرعية الجديد يزيد من الخناق وصعوبة وصول الأشخاص إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن هذا الميثاق لا يشكل إجماعًا كليًا خصوصًا للدول الجديدة في الاتحاد الأوروبي.

خبير: ميثاق الهجرة غير الشرعية الجديد لا يجيب عن كل الحقوق الأساسية للمهاجرين

وأضاف الطبل في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك دولا تخاف أن تكون ممرًا لكثير من المهاجرين الذين يصعب عليهم الوصول إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن هذا الميثاق الجديد لا يجيب عن كل الحقوق الأساسية للمهاجرين التي يتعاملوا بها حاليًا في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن تلك الحقوق تتمثل في إمكانية البقاء في دول أوروبا وعدم اعتقال المهاجرين، مشيرًا إلى أن أزمة اللاجئين أصبحت ملفًا يتفاوض فيه الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى كما فعل مع تونس ومستقبلًا مع مصر والمغرب.

وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي صعبة جدًا، سواء في الدول الممر أو الانطلاق.

ميثاق الهجرة غير الشرعية ميثاق الهجرة غير الشرعية الجديد الهجرة غير الشرعية اوروبا القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

بنسبة 140%.. كرواتيا تسجل ارتفاعًا كبيرًا فى الهجرة غير الشرعية

وزير الخارجية الإيطالي يحذر من خطورة تنامى الهجرة غير الشرعية

الأكثر قراءة

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

المهندس حازم عمر يحصل على تزكية 44 نائبًا للترشح فى انتخابات الرئاسة 2024

المستشار سامح عبد الحكم ينعى نجل السفيرة مشيرة خطاب

شعبة الذهب: 15 جنيهًا تراجعًا بأسعاره وعيار 21 يسجل 2195 جنيهًا للجرام

موعد تقديم الساعة في مصر وبدء العمل بالتوقيت الشتوي

5 مصابين فى حادث تصادم بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى