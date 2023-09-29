خبير: ميثاق الهجرة غير الشرعية الجديد يزيد صعوبة الوصول إلى أوروبا

قال خبير قضايا الهجرة سعيد الطبل، إن ميثاق الهجرة غير الشرعية الجديد يزيد من الخناق وصعوبة وصول الأشخاص إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن هذا الميثاق لا يشكل إجماعًا كليًا خصوصًا للدول الجديدة في الاتحاد الأوروبي.

خبير: ميثاق الهجرة غير الشرعية الجديد لا يجيب عن كل الحقوق الأساسية للمهاجرين

وأضاف الطبل في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك دولا تخاف أن تكون ممرًا لكثير من المهاجرين الذين يصعب عليهم الوصول إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن هذا الميثاق الجديد لا يجيب عن كل الحقوق الأساسية للمهاجرين التي يتعاملوا بها حاليًا في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن تلك الحقوق تتمثل في إمكانية البقاء في دول أوروبا وعدم اعتقال المهاجرين، مشيرًا إلى أن أزمة اللاجئين أصبحت ملفًا يتفاوض فيه الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى كما فعل مع تونس ومستقبلًا مع مصر والمغرب.

وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي صعبة جدًا، سواء في الدول الممر أو الانطلاق.