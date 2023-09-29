الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الغرف التجارية": اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات خطوة لدعم الاقتصاد المحلي

الدكتور علاء عز
الدكتور علاء عز

أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، اليوم الجمعة، أن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات، ستعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين، متوقعا زيادة الصادرات المصرية للإمارات بشكل كبير.

ووقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة أسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وقال “عز” في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر بهذه الاتفاقية ستنوع من مصادر الواردات خاصة الدول التي تعتمد على الدولار.

وتابع أن الاتفاقية تعد خطوة لاحقة من خطوات سابقة اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد المصري وتقليل الطلب على الدولار كعملة التجارة الخارجية كالانضمام لدول تجمع البريكس والمفاوضات الجاري عملها لعقد اتفاقية مع الجانب الروسي، لافتا إلى أن زيادة التبادل التجاري بين البلدين سيدفع إلى زيادة ضخ الاستثمارات الإماراتية في مصر.

الاتفاقية تخفف ضغط المستوردين على الدولار

من جانبه، قال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية الدكتور عمرو السمدوني، إن الاتفاقية ستعزز حجم التجارة بين البلدين، كما أنها ستخفف ضغط المستوردين على الدولار وبالتالي سيستفيد منها الاقتصادان المصري والإماراتي بشكل كبير.

وأوضح “السمدوني” أن اتفاقية مبادلة العملة ستقلل من أعباء الاستيراد بالدولار.

وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، عقب التوقيع إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، وهو ما يسهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

txt

هل ساهمت معارض أهلًا مدارس في خفض الأسعار؟.. الغرف التجارية تُجيب

txt

أمين عام اتحاد الغرف التجارية: دورنا جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات

ووفق بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زادت الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

وبحسب البيانات ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.

مبادلة العملة بين مصر والإمارات أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز زيادة الصادرات المصرية للإمارات البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

أمين عام اتحاد الغرف التجارية: دورنا جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات

«الغرف التجارية» و5 ملايين تاجر ومستثمر يناشدون الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة

الأكثر قراءة

المهندس حازم عمر يحصل على تزكية 44 نائبًا للترشح فى انتخابات الرئاسة 2024

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

المستشار سامح عبد الحكم ينعى نجل السفيرة مشيرة خطاب

موعد تقديم الساعة في مصر وبدء العمل بالتوقيت الشتوي

شعبة الذهب: 15 جنيهًا تراجعًا بأسعاره وعيار 21 يسجل 2195 جنيهًا للجرام

5 مصابين فى حادث تصادم بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى