5 مصابين فى حادث تصادم بالقاهرة

أُصيب 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بأحد الأرصفة أعلى نزلة كوبري أحمد سعيد في محافظة القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا مفاده وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأحد الأرصفة، ووجود مصابين أعلى نزلة كوبري أحمد سعيد.

تفاصيل الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم إنقاذ المصابين ونقل 3 منهم إلى مستشفى الدمرداش واثنين إلى مستشفى دار الشفاء في العباسية.

وعلى الفور رفع رجال مرور القاهرة آثار السيارة الميكروباص المتسببة في الحادث من أعلى الطريق باستخدام أوناش المرور، وتم تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.