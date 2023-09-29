52 قتيلًا و130 مصابًا.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل انفجار بجنوب باكستان

كشفت الكاتبة الصحفية مريم المشارقة، تفاصيل انفجار جنوب باكستان الذي أسفر عن مقتل 52 قتيلًا و130 مصابًا.

وقالت المشارقة في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" إن الشعب الباكستاني يحتفل اليوم بالمولد النبوي الشريف، وكانت هناك العديد من المسيرات والاحتفالات قبل صلاة الجمعة، مشيرة إلى أن شخصًا فجّر نفسه بالقرب من سيارة نائب مسئول الشرطة ولم تعلن أي جهة عن مسئوليتها عن هذا الانفجار.

وأضافت أن عدد الضحايا جرّاء هذا الانفجار في ارتفاع، موضحة أن جثث الضحايا ليست كاملة، متابعة: "هناك أكثر من 130 إصابة حتى الآن".

لا أسباب ظاهرة حتى الآن للتفجير الانتحاري في باكستان

وأشارت إلى أن هذه الانفجارات تحدث بشكل متكرر من مجموعة إلى الآن مُصنفة على أنها إرهابية ، ومنتشرة على أطراف الحدود الباكستانية من ناحية أفغانستان والجهة الإيرانية.

وأكدت أنه لا توجد أي أسباب ظاهرة حتى الآن جرّاء هذه التفجير، لكنه مجرد إحداث للفوضى وزعزعة للأمان للناس الموجودين في باكستان.