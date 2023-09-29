الدفاع الروسى: رابطة الدول المستقلة بحاجة لامتلاك القوة العسكرية لمواجهة التحديات

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، أن الوضع السياسي والعسكري في العالم يفرض على جميع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة تجهيز قوات عسكرية بالمستوى المطلوب بحيث تكون قادرة على التعامل السريع مع جميع التهديدات.

وأشار “شويغو” خلال كلمته في اجتماع لوزراء دفاع “رابطة الدول المستقلة”، اليوم الجمعة، إلي مقتضيات الوضع العسكري والسياسي الحالي في العالم، لافتا إلي الحاجة لقوات مسلحة مجهزة جيدا ومدربة جيدا، مستعدة للرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات.

وشدد وزير الدفاع الروسي علي أن قضايا التعاون العسكري التقني، دائما محور اهتمام مجلس وزراء الدفاع والاتصالات الثنائية، وأن روسيا منفتحة دائما على تعزيز التعاون في هذا المجال.

وطلب “شويجو” من الوزراء مناقشة الأجندة العالمية ومهام التعاون بين وزارات الدفاع وسبل توسيع التفاعل وتعزيز مجالاته التقليدية والبحث عن مجالات جديدة.

الرئيس الروسي يكلف قائدًا سابقًا في فاجنر بتدريب متطوعين في أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب من مساعد سابق لمؤسس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن أندريه تروشيف القيادي السابق في مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، يعمل حاليًا لصالح وزارة الدفاع الروسية.

وأوضح الكرملين اليوم الجمعة، أن "تروشيف" ناقش مع بوتين سبل استخدام وحدات القتال التطوعية في حرب أوكرانيا، وحضر الاجتماع أيضًا يونس بك يفكوروف نائب وزير الدفاع الروسي.

وفي تصريحات سابقة، أكد "بيسكوف"، ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل الحرب الهجينة التي تُدَار ضد روسيا واستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال "بيسكوف"، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "فيما يتعلق بمشروع الميزانية للعام المقبل الذي ينص على زيادة الإنفاق الدفاعي، فمن الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية للغاية لأننا نعيش في حالة حرب هجينة، ونحن مستمرون في عملية عسكرية خاصة وهذا يتطلب تكاليف كبيرة.